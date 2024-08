Bundesliga: Nübel bald Bayern-Stammkeeper? Neuer wird deutlich

SPORT1 25.08.2024 • 14:17 Uhr Nachdem Manuel Neuer seine Karriere bei der Nationalmannschaft beendet hat, könnte er bald auch den Posten im Tor des FC Bayern räumen. Folgt dann Alexander Nübel?

Die Frage, wer in Zukunft das Tor des FC Bayern München hüten wird, sorgt für reichlich Spekulationen. Mit der Vertragsverlängerung von Alexander Nübel bis 2029 und dessen aktueller Leihe zum VfB Stuttgart steht ein potenzieller Nachfolger von Manuel Neuer bereit.

Doch der 38-jährige Kapitän der Bayern zeigte sich unbeeindruckt und machte im kicker-Interview klar: „Ich glaube nicht, dass die Fortsetzung meiner Karriere mit Alex Nübel zusammenhängt.“

Die Rückkehr von Alexander Nübel zum FC Bayern nach seiner Leihe ist spätestens seit dessen Vertragsverlängerung ein viel diskutiertes Thema. Doch für Neuer scheint das keine Rolle zu spielen. Im Gegenteil: Er lobte das Verhältnis zu Nübel und betonte, dass es keinerlei Spannungen zwischen ihnen gibt.

„Ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu Alex und habe mich auch gefreut, ihn bei der Nationalmannschaft zu sehen. Wir hatten Spaß, zusammen zu trainieren. Es gibt gar nichts, was zwischen uns steht,“ so der Bayern-Kapitän.

Neuer: „Dann geht‘s für mich auf jeden Fall weiter“

Manuel Neuer hat sich nach seinem Rücktritt aus der Nationalmannschaft entschieden, sich voll und ganz auf seine Aufgaben beim FC Bayern zu konzentrieren. Auch wenn sein Vertrag im Sommer 2025 ausläuft, geht der fünfmalige Welttorhüter ohne Druck in die neue Saison.

„Wenn wir die Saison mit dem neuen Trainerteam und mit neuem Schwung erfolgreich bestreiten, bedeutet das ja auch für mich, dass es Spaß macht. Und wenn der Spaß da ist, dann geht‘s für mich auf jeden Fall weiter,“ erklärte Neuer.

Ein Karriereende zog der Routinier zunächst nicht in Betracht: „Man weiß bekanntlich im Fußball nie, was passiert. Aber ich gehe jetzt nicht mit dem Gedanken in die Saison, um danach Tschüss zu sagen.“

Dennoch betonte er, dass Vertragsgespräche zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht auf der Agenda stehen. „Ich habe momentan ein gutes Gefühl und denke, dass alle sehr zufrieden mit mir sind,“ so der 38-Jährige.

Fokus auf die Champions League

Für Manuel Neuer steht in dieser Saison vor allem ein Ziel im Vordergrund: das Champions League-Finale 2025, das in München stattfinden wird. „Thomas Müller und ich sind die Einzigen, die 2012 gegen Chelsea dabei waren. Wir wissen, was dieses Finale der Stadt, den Fans und uns Spielern bedeutet hat. Es gilt alles daranzusetzen, dass wir noch einmal dort hinkommen,“ erklärte Neuer.

Besonders nach der titellosen letzten Saison sah der Torhüter jetzt die Chance, wieder voll anzugreifen. Die Länderspielpausen, die er nach seinem Rücktritt aus der Nationalmannschaft nutzen kann, sah er dabei als Vorteil.

„Vielleicht ist es für mich persönlich gar nicht so schlecht, dass ich in den Länderspielpausen meine Auszeiten habe, um mich zu regenerieren und mich auch mental darauf zu fokussieren,“ so Neuer.