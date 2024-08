BVB: Sahin legt sich fest! Neue Hierarchie beim BVB

BVB-Keeper Kobel rutscht in der Hierarchie ab

Sahin verkleinert BVB-Mannschaftsrat

Mit der Neuerung dass, wie schon bei der EM erfolgreich getestet, in allen deutschen Spielklassen in der kommenden Saison nur noch die Mannschaftskapitäne mit den Unparteiischen diskutieren dürfen, soll Sahins Entscheidung aber nichts zu tun haben. „Das wäre Alibi“, meinte der 35-Jährige. Vielmehr möchte er in der kurzen Zeit im Spiel die Möglichkeit haben, schnell kommunizieren zu können. Kobel dafür extra aus seinem Tor an den Seitenrand zu holen, wäre nur schwer möglich.