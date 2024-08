Ein "kleiner Schlawiner" ist die große Hoffnung von Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt Trainer Dino Toppmöller hält große Stücke auf Hugo Ekitiké. Der Franzose soll nach seiner Pokalgala auch in der Bundesliga zum Trumpf werden - und schon beim Auftaktknaller in Dortmund die nächste Kostprobe abliefern.

„Schlawiner“ Hugo Ekitiké stand zu später Stunde im Bauch des Braunschweiger Stadions und grinste zufrieden. „Ich fühle mich sehr gut“, sagte der Stürmer von Eintracht Frankfurt, nachdem er die Trophäe des „Man of the Match“ einem Betreuer in die Hand gedrückt hatte.