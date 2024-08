Ex-BVB-Star trägt nach Wechsel neuen Namen

Aus Ole Pohlmann wird Olinho! Was wie ein Scherz klingt, ist im Falle des Ex-BVB-Mittelfeldspielers tatsächlich Realität geworden.

Ole Pohlmann wechselte Anfang Juli vom BVB zum portugiesischen Erstligisten Rio Ave. Statt Pohlmann steht aber in Zukunft „Olinho“ auf dem Trikot. Damit aber nicht genug. Auch auf dem Spielbericht wird der 23-Jährige nun so geführt.

„Man muss sich nicht mehr die Zunge verbiegen, um nach ihm zu rufen“, erklärte der Verein nach der Umbenennung via X.

„Olinho“ vor Pflichtspieldebüt

Der 23-Jährige wechselte im Juli 2021 vom VfL Wolfsburg zur U23 des BVB und gehörte in der vergangenen Saison des Öfteren zum Profikader (zwei Bundesligaspiele).

In der zweiten Mannschaft des BVB war Pohlmann absoluter Leistungsträger, erzielte in 96 Einsätzen in der 3. Liga 18 Tore und bereitete 20 weitere vor.