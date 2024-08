FC Bayern: Diese Tuchel-Aussage hat Müller "wirklich nicht gepasst"

Durch seinen Einsatz am Sonntag gegen den VfL Wolfsburg ist Thomas Müller zum Rekordspieler des FC Bayern aufgestiegen . Unmittelbar nach seiner Einwechslung in der 65. Minute, fiel der 2:2-Ausgleich der Münchner, später leitete Müller noch den 3:2-Siegtreffer ein.

Lothar Matthäus zollte dem 34-Jährigen, der nun mit 709 Pflichtspieleinsätzen auf einer Stufe mit Klub-Legende Sepp Maier steht, Respekt. „Nach dem Abschied auf der Nationalmannschaft kann er sich nun voll auf die Bayern konzentrieren - ob er nun von der Bank kommt oder von Beginn an spielt, ist ohnehin egal“, erklärte der Rekordnationalspieler in der Sendung Sky90 .

Matthäus: Müller kann „noch ein paar Jahre weiterspielen“

Außerdem blickte Matthäus auf eine Aussage von Ex-Bayern-Trainer Thomas Tuchel zurück: „Dieser Tuchel-Satz damals: ‚Das ist kein Müller-Spiel!‘ Der ist so lange in den Köpfen drin gewesen - das hat auch ihm ( Müller; Anm. d. Red. ) damals wirklich nicht gepasst.“

Am Sonntag lief Müller nun zum 474. Mal in der Bundesliga für den FC Bayern auf. Kein anderer Spieler stand in diesem Wettbewerb so häufig für den Rekordmeister auf dem Platz (Sepp Maier 473). In den Spielen steuerte er unglaubliche 513 Scorerpunkte bei.