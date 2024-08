FC Bayern: Insider sicher - Harry Kane wird Nörgler "wieder zum Schweigen bringen"

Reinhard Franke , Franziska Wendler 15.08.2024 • 10:12 Uhr Harry Kane präsentiert sich bei der EM alles andere als in Topform. Kritik und Sorgen ob seiner zukünftigen Leistung beim FC Bayern kann Ex-Kaderplaner Michael Reschke nicht verstehen.

Bekommt der FC Bayern ein Problem in Sachen Harry Kane? Wohl der eine oder andere Fan dürfte sich diese Frage gestellt haben, als er die Leistungen des Stürmers bei der EM in Deutschland verfolgte. Der Kapitän der englischen Nationalmannschaft war von seinem möglichen Top-Niveau weit entfernt.

Dazu kommt: Der 31-Jährige wirkte alles andere als fit. So wurde er im Endspiel gegen Spanien beim Stand von 0:1 bereits in der 61. Minute ausgewechselt, musste den Rest des Spiels von der Bank aus verfolgen. „Die Auswechslung zeigt, dass er nicht im Vollbesitz seiner Kräfte ist“, hatte Lothar Matthäus seinerzeit bei MagentaTV analysiert.

Von Spiel zu Spiel hatte sich der Eindruck verfestigt, dass sich Kane durch das Turnier schleppt. Es wurde die Frage aufgeworfen, wie schwer der 31-Jährige im Vorfeld des Turniers wirklich verletzt war und ob er entgegen seiner Beteuerungen mehr auf die Zähne gebissen hat, als er zugeben wollte.

Reschke: Kritik an Kane ist „albern“

Wohl auch deshalb räumten die Münchner ihrem Star-Stürmer drei Wochen Erholungsurlaub ein. So musste Kane erst vor gut einer Woche an der Säbener Straße erscheinen. Dass er seinen Torinstinkt nicht verloren hat, bewies er im Testspiel gegen WSG Tirol (3:0) am Dienstag, als er bereits in der 3. Minute zum 1:0 traf.

Mit all der Kritik an dem Goalgetter kann Michael Reschke ohnehin wenig anfangen. Der frühere Kaderplaner des Rekordmeisters erklärte im SPORT1-Interview: „Kane war nach seiner Verletzung bei Bayern bei der EM deutlich nicht bei 100 Prozent.“ Aber: „Zweifel an Kane sind albern.“

Und weiter: „Er wird die Nörgler mit seinen Toren wieder zum Schweigen bringen“, ist sich Reschke sicher. „In der neuen Saison wird sich das Tornetz nach Kane-Aktionen wieder so oft wölben, dass alle Zweifel ausgelöscht werden.“