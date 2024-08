FC Bayern: Nach Schock um Stanisic - Das sind die Alternativen

Im Training am Montag verletzt sich Josep Stanisic schwer. Bayerns Sportvorstand Max Eberl will jedoch auf weitere Neuzugänge verzichten. SPORT1 beleuchtet die internen Stanisic-Alternativen.

Im Training am Montag verletzt sich Josep Stanisic schwer. Bayerns Sportvorstand Max Eberl will jedoch auf weitere Neuzugänge verzichten. SPORT1 beleuchtet die internen Stanisic-Alternativen.

Schock-Nachricht für die Münchner! Wie Max Eberl am Dienstag-Vormittag bekannt gab, hat sich Josip Stanisic am Montag im Training einen Außenbandriss im rechten Knie zugezogen und wird längerfristig fehlen.

„Er ist heute Morgen schon operiert worden. Das ist ein bisschen die Hiobsbotschaft, die wir diese Woche zu erleiden haben. Er wird jetzt die nächsten Wochen leider ausfallen. Wir wünschen ihm an der Stelle alles Gute“, erklärte der Sportvorstand am Rande des 4:0-Testspielsieges der Bayern gegen den Schweizer Traditionsklub Grasshopper Zürich.

Nächste Hiobsbotschaft

Stanisic, der gerade erst von seiner Leihe bei den Leverkusenern zurückkehrte, war in den Vorbereitungsspielen stets auf der rechten Abwehrseite gesetzt, auch im DFB-Pokal gegen SSV Ulm spielte er von Beginn an. Dies ist ein herber Rückschlag für den 24-Jährigen, hatte er sich doch direkt in die erste Elf des neuen Cheftrainers Vincent Kompany gespielt und war dort als Stamm-Rechtsverteidiger fest eingeplant.