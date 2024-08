Meisterschaft? BVB kann ein Wörtchen mitreden - Effenberg & Doppelpass-Kolumne

Stefan Effenberg spricht Klartext zur Situation bei Borussia Dortmund um Neucoach Nuri Sahin und Matchwinner Jamie Gittens beim siegreichen Bundesliga-Start sowie zum neuerlichen Handspiel-Chaos. Auch zu den nächsten Rücktritten in der deutschen Nationalmannschaft hat der SPORT1-Experte eine Meinung.

der Saison-Start von Borussia Dortmund mit diesem 2:0 gegen Eintracht Frankfurt unter Neucoach Nuri Sahin fängt ja schon mal ganz ordentlich an.

Effenberg: Gespannt, wie sie Gittens weiterentwickelt

Klar: In der zweiten Halbzeit hat der BVB nicht wirklich ins Spiel gefunden, hatte so seine Probleme – dann wurde es aber besser, der Sieg war daher auch verdient. Auf Sicht müssen sie sich natürlich steigern: Dennoch: Mit diesem Kader können sie auf jeden Fall eine bessere Saison spielen als zuvor. Der BVB kann auch wieder ein Wörtchen mitreden in Sachen Meisterschaft.