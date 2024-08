Nach Jena: Rose erwartet verbesserte Leverkusener

Trainer Marco Rose vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig erwartet Meister Bayer Leverkusen nach dessen Problemen im DFB-Pokal im anstehenden Topspiel (Samstag, 18:30 Uhr im SPORT1-Liveticker) deutlich verbessert. „Ich gehe davon aus, dass da sechs bis sieben andere Spieler auf dem Platz stehen werden. Grundsätzlich ist es so, dass Pokal speziell ist. Trotzdem wissen wir, was auf uns zukommt. Das wird eine gute Mannschaft, die da auf uns wartet - auch wenn es gestern knapp war“, sagte Rose am Donnerstag.