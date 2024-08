Trauer um Daum: Weinender Calmund live im Doppelpass

11.08 Uhr zeigte die Uhr am Hilton Hotel im Münchner Flughafen, SPORT1 -Moderator Florian König begrüßte den langjährigen Leverkusener Manager Reiner Calmund am Telefon - live im STAHLWERK Doppelpass .

Calmund bricht Telefonat wegen Daum-Trauer ab

Ein Wortwechsel sei ihm dabei besonders in Erinnerung geblieben. „Ich muss sagen“, fing Calmund an, ehe seine Stimme zu zittern begann „es gab so eine Aussage, zum Abschluss dieser Reise: ‚Wir wären am Ende vielleicht besser an Bord geblieben.‘“

Calmund zeigte sich gegen Ende des Telefonats so überwältigt, dass er unter Tränen das Telefonat abbrechen musste und sagte: „Entschuldigt, ich bin jetzt raus. Ich denke an ihn, tschüss!“

Hoeneß und Daum versöhnten sich

Calmund erinnerte sich zudem an die Erlebnisse aus dem Mai: „Wir haben in der letzten Saison noch den Sieg gegen Bayern München bis tief in die Nacht verfolgt, da waren wir zwei Wochen in Bangkok – und auch die Meisterschale mit der Übergabe der Schale haben wir gemeinsam erlebt. Es waren am Ende noch einige gemeinsame Feiern, mit Xabi Alonso, Simon Rolfes, Fernando Carro. Auch beim DFB-Pokal-Finale in Berlin haben wir nebeneinandergesessen.“