Bayern-Gegner nach frecher Ansage mit Hilflos-Geständnis

Auch der SV Werder Bremen konnte Bayerns Torlaune nicht stoppen: Am Samstagnachmittag unterlag die Elf von Ole Werner dem FC Bayern München mit 0:5 . Die Mannschaft hatte sich für das Spiel gegen den Rekordmeister eigentlich viel vorgenommen. Am Ende setzte es gegen einen „übermächtigen“ Gegner jedoch eine verdiente Niederlage. Das stellten auch der Trainer und einige Spieler ehrlich fest.

Niederlage gegen die Bayern: „Waren chancenlos“

Im vergangenen Januar hatten die Bremer noch mit 0:1 gegen den FCB gewonnen. Doch die Mannschaft von damals hätte mit der Elf, die an diesem Nachmittag auf dem Feld stand, wenig gemeinsam, wie Weiser feststellen musste: „Was sie auf den Platz gebracht haben, ist was ganz anderes als noch im letzten Jahr. Das war schon brutal.“

Nach einem Sieg, zwei Unentschieden sowie einer Niederlage stehen die Werderaner nun auf dem zehnten Tabellenplatz. Am nächsten Wochenende trifft der SVW auswärts auf die TSG Hoffenheim. Werner will nach der Niederlage den „Blick auf die Dinge richten, die die Mannschaft zuletzt gut gemacht hat“ und will am kommenden Spieltag „dieses Gesicht in Hoffenheim wieder zeigen.“