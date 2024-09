FC Bayern: Musiala antwortet erstmals auf Hamann!

Jamal Musiala ist bei Bayerns Torgala in Bremen nicht der Hauptdarsteller. Dennoch strahlt der Nationalspieler im Interview - auch als er auf die Kritik von Dietmar Hamann angesprochen wird.

Während seine kongenialen Offensiv-Mitspieler Michael Olise (vier Torbeteiligungen) und Harry Kane (drei Torbeteiligungen) die Norddeutschen beinahe im Alleingang sezierten, wirkte Musiala mit dem Treffer zum 2:0 „nur“ ein Mal am Torreigen mit.

Dennoch war es kein Wunder, dass der 21-Jährige mit einem breiten Grinsen zum Sky-Interview im Anschluss an den Kantersieg erschien - und es auch dann behielt, als Reporter Jens Westen ihn auf die Kritik von Dietmar Hamann ansprach.

„Ich bin immer offen für Kritik. Über die Jahre höre ich immer zu, was andere über mich sagen“, sagte Musiala zunächst, „für mich ist es aber am wichtigsten, was der Trainer und meine Mitspieler von mir wollen.“