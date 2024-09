Bayern-Legenden verneigen sich: "Kein anderer Spieler ist wie Thomas Müller!"

SPORT1 04.09.2024 • 12:06 Uhr Bayern-Star Thomas Müller knackt eine historische Marke und sorgt zugleich für ein Nachbeben. Zahlreiche Fußball-Legenden melden sich zu Wort, kommen aus dem Staunen gar nicht mehr raus.

Bayern Münchens Ikone Thomas Müller hat am Sonntagabend gegen den SC Freiburg sein 710. Pflichtspiel für den deutschen Rekordmeister absolviert. Der 34-Jährige übertrumpfte damit Torwartlegende Sepp Maier und schwang sich zum alleinigen Rekordhalter bei den Bayern auf.

Und damit nicht genug: Nach seiner Einwechslung (59.) traf Müller nach fabelhafter Ballannahme mit einem sehenswerten Schuss aus der Drehung auch noch zum 2:0 (78.). Folgerichtig gerieten danach seine Mitspieler - beispielsweise der neue DFB-Kapitän Joshua Kimmich - ins Schwärmen. Nun haben sich zahlreiche Weggefährten des Routiniers auf der offiziellen Vereinswebsite des FC Bayern zu Wort gemeldet. SPORT1 fasst die wichtigsten Reaktionen zusammen.

Pep Guardiola

Ob er als Trainer noch einmal einen Spieler wie Thomas Müller gecoacht habe? „Kein anderer Spieler ist wie Thomas Müller! Er ist einer der größten Spieler in der Geschichte des FC Bayern und des Fußballsports. Nicht nur wegen seiner vielen Titel, sondern weil er immer da ist, wenn sein Team ihn braucht.“

Was war sein Lieblingsmoment mit Thomas Müller? „In der Champions League 2016 spielten wir gegen Juventus Turin und lagen eine Minute vor Schluss mit 1:2 zurück. Er schoss den 2:2-Ausgleich, der uns in die Verlängerung brachte. Wir gewannen das Spiel mit 4:2. Am beeindruckendsten an Thomas fand ich immer, wie bescheiden sein Jubel ist: Wenn Fußballer heutzutage ein Tor schießen, dann laufen sie allein los und feiern sich. Thomas ist anders, großzügiger vielleicht, er will nach dem Torerfolg vor allem seine Mitspieler umarmen.“

Robert Lewandowski

Sein Verhältnis zu Müller: „Einmalig und ehrlich. Er ist ein Mitspieler, wie man ihn sich nur wünschen kann, der sich auch aus vollem Herzen für seine Kollegen freut. Ich kann mich noch an das unglaubliche Spiel erinnern, als ich gegen Wolfsburg fünf Tore in neun Minuten erzielt habe. Als das Spiel vorbei war, hatte ich gar nicht realisiert, was gerade geschehen ist. Da kam Thomas zu mir und sagte: „Du hast gerade etwas Einzigartiges geschafft, davon wird man noch in 20 Jahren sprechen. Bitte genieße das und lass dich feiern.“ – Und dann schob er mich zu den Fans in der Südkurve.“

Wie man am besten mit Müller Partys feiert: „Auch da kann er alles aus sich herausholen und den Ton angeben. Einen seiner Geburtstage haben wir zusammen im „H‘ugo‘s“ gefeiert, der Abend gehört auf jeden Fall zu meinen schönsten „Müller-Momenten“. Ich wünsche Thomas, dass seine Intelligenz und sein Wissen nach dem Karriereende das Fundament seines Herzensvereins werden. Denn ich bin mir sicher: Der FC Bayern ist die Zukunft von Thomas Müller – und Thomas Müller ist die Zukunft des FC Bayern.“

Manuel Neuer

Was Thomas Müller auszeichnet? „Dass er die Bayern-DNA in sich trägt. Er ist ein Typ, der immer gewinnen möchte. Ich glaube, ich kenne keinen Fußballer, der so ehrgeizig ist wie er, der auch so viele Sachen so schnell lernt. Egal, was für ein Spiel man ihm präsentiert, er kann es innerhalb kürzester Zeit. Thomas ist einfach ein Siegertyp. Solche Spieler braucht man.“

Über seine Kommunikation: „Thomas steht für Kommunikation wie kein anderer. Er hält die Jungs auf Kurs, indem er auf dem Platz sehr viel spricht und strategisch denkt, vor allem wie wir in der Offensive gemeinsam angreifen und verteidigen. Als wir in Corona-Zeiten ohne Zuschauer gespielt haben, haben alle vor dem Fernseher ja mal mitbekommen, wie viel Thomas während eines Spiels kommuniziert. Das war ein ganz wichtiger Faktor, gerade in den K.o.-Spielen in Lissabon, als wir Champions League-Sieger wurden. In den vergangenen Jahren hat Thomas außerdem auch immer mehr gelernt zuzuhören. Er achtet extrem auf andere, nimmt andere mit. Er ist sehr lebhaft und kann gut auf sein Gegenüber eingehen.“

Miroslav Klose

Was er sich gedacht habe, als Müller erstmals zu den Profis stieß? „Thomas hat nicht wirklich wie ein Fußballer ausgesehen (lacht). Er war anfangs auch recht unscheinbar. Damals war sein Fußball noch nicht so vielschichtig wie heute. Aber ich habe schnell einen Draht zu ihm gefunden. Wir haben uns super verstanden, weil wir einen ähnlichen Blick auf den Fußball haben. Über all die Jahre hat oft ein Blickkontakt gereicht, weil wir beide beim Abwehrspieler etwas gesehen hatten.“

Sein spezieller ‚Thomas-Müller-Moment‘: „Vor dem Viertelfinale bei der WM 2010 sind die Argentinier tanzend und mit Musik aus dem Bus gestiegen. Auch als wir uns in den Katakomben aufgestellt haben, haben sie Alarm gemacht. Da dreht sich Thomas um und sagt: ‚Männer, ich glaube, heute kommt was auf uns zu.‘ Wir haben uns alle kaputtgelacht. Mit diesem Spruch hat er alles aufgelockert – und das Ergebnis ist bekannt (Deutschland gewann 4:0, Anm. d. Red.). Das ist halt Thomas. Er wirkt vor den Spielen immer total entspannt, telefoniert noch in der Kabine mit seiner Frau. Aber sobald angepfiffen wird, ist er voll da.“

Karl-Heinz Rummenigge

Über Müllers Aufstieg bei Bayern: „Man muss Louis van Gaal dankbar sein für seinen Mut, ihm das Vertrauen geschenkt zu haben – das ist das, was wir von einem Trainer wollen: Talente fordern und fördern. Müller erfüllte und erfüllt all die Kriterien, die wir uns wünschen. Ich sage auch immer, er ist einer der preiswertesten Spieler, die es je gab. Er ist nie verletzt, für ihn braucht man keinen Back-up, und wenn man ehrlich ist: Für ihn gibt es auch keinen Ersatz – denn er ist in seiner Spielweise einzigartig.“

Über Müller als Vereinsikone: „In meinen Augen gehört Thomas ohne Frage in eine Reihe mit Vereinsikonen wie Franz Beckenbauer oder Gerd Müller – denn es ist ja kein Zufall, dass der FC Bayern mit ihm die erfolgreichste Dekade seiner Clubgeschichte feiern durfte. Thomas muss sich am Ende seiner Karriere nie etwas vorwerfen: weil er aus seinem Talent immer 100 Prozent herausgeholt hat. Thomas ist nicht nur charakterlich aus richtig gutem Holz geschnitzt; echte Handarbeit made in Bayern. Er ist eine bayerische Ikone, wie es sie kein zweites Mal geben wird.“

