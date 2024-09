Bayerns Fitness-Revolution! Kompany-Team wird zum Kilometerfresser

Der FC Bayern ist mit seinem neuen Trainer Vincent Kompany überragend in die neue Saison gestartet und begeistert seine Fans wieder mit erfolgreichem Fußball. Was hat sich im Vergleich zum Vorjahr gändert? Ein datenbasierter Vergleich gibt Aufschluss.

Der FC Bayern eilt in der neuen Saison derzeit von Kantersieg zu Kantersieg und begeistert dabei wieder mit mitreißendem Fußball. Dies war in der jüngeren Vergangenheit nur selten der Fall.

Traumstart unter Kompany

Allein in den vergangenen drei Spielen gegen Aufsteiger Holstein Kiel, Champions-League-Gegner Dinamo Zagreb und Werder Bremen schoss der Rekordmeister 20 Tore , im Schnitt also fast sieben pro Spiel! Auch bei einer Führung halten die Bayern-Stars unter Kompany das Tempo hoch, sind weiterhin gierig auf Tore.

Aber was ist das neue Geheimnis von Kompany und den Münchnern? Ein datenbasierter Vergleich der vergangenen und aktuellen Bundesliga-Saison von Sportec Solutions gibt Aufschluss.

Neuer Fitness-Boss

Die Spieler offenbaren ein neues Level an Fitness, das den Grundstein für die laufintensive Spielweise unter Kompany legt und diese erst ermöglicht. Dazu trennten sie sich im Sommer von ihrem langjährigen Fitnesstrainer Holger Broich und installierten Walter Gfrerer als neuen „Head of Performance“ in München.