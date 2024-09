Dicke Fehler! Werder verliert verrücktes Testspiel

Bei 30 Grad Celsius brannte die Sonne unermüdlich auf den Rasen - trotzdem war das Testspiel von Werder Bremen gegen Preußen Münster ein unterhaltsames. Am Ende setzte sich der Zweitligist in einer verrückten Partie mit 3:2 (0:2) durch.

Zwei Fehler bringen Werder um den Lohn

Was war passiert? Ein schwacher Pass Kolkes flog den Norddeutschen um die Ohren, er spielte den Ball direkt in Füße von Holmbert Aron Fridjonsson. Der Isländer nahm das Geschenk an und traf aus 17 Metern ins rechte Eck. Profi-Boss Peter Niemeyer, bis Juli noch Geschäftsführer in Münster, ordnete den Test hinterher aber nüchtern ein.