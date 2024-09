Eberl-Zoff? Bayer-Boss reagiert

Während der Transferphase im Sommer entfachte ein Zoff zwischen den beiden Klubs - vor allem zwischen Carro und Eberl. Ausgangspunkt war das Interesse an Bayer-Kapitän Jonathan Tah . Von den Streitigkeiten wollte Carro vor dem Kracher am Samstagabend aber nichts mehr wissen.

„Hat man in München genauso gemacht“

„Wir können ein gutes Verhältnis zum FC Bayern haben, selbst wenn man gelegentlich in Diskussionen untereinander seine eigene Position klar vertritt“, erklärte Leverkusens Geschäftsführer im Interview mit dem Kölner Stadt-Anzeiger. Der 60-Jährige fügte hinzu: „Das hat man in München in all den Jahren genauso gemacht.“