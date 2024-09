Freund spricht Klartext: "Kein Geheimnis, dass wir uns bemüht haben"

Rien ne va plus, das Transferfenster ist geschlossen - nichts geht mehr! Dabei hat der FC Bayern München im Werben um Jonathan Tah am Ende den Kürzeren gezogen. Auch wenn Sportdirektor Christoph Freund dem Nationalspieler ein bisschen hinterher trauert, zufrieden ist man trotzdem.

Vor dem ersten Heimspiel gegen den SC Freiburg (Jetzt im Liveticker) wurde Freund im DAZN -Interview auf den Transfersommer beim deutschen Rekordmeister angesprochen - und eben auch Jonathan Tah. „Ich glaube, es wurde jetzt schon so viel diskutiert, jeder hat so viel dazu gesagt.“

Freund spricht Klartext

Und weiter: „ Der Spieler bleibt in Leverkusen , hat dort noch ein Jahr Vertrag.“ Dann wurde Freund überraschend deutlich: „Es ist kein Geheimnis, dass wir uns bemüht haben, ihn nach München zu holen.“ Und doch sei man zufrieden mit dem Kader. „Damit ist alles gesagt.“

Bayern-Boss schwärmt von Youngster

Generell sei man in der Offensive sehr gut aufgestellt. Wichtig werde aber sein, dass die Jungs fit bleiben. Und ein Youngster - ebenfalls Franzose - wollte Freund in dem Aspekt selber ansprechen. „Der Mathys (Tel, Anm. d. Red.) wird hoffentlich auch mehr Minuten bekommen“, sagte Freund. Denn: In der Vergangenheit waren die Einsatzzeiten des Offensiv-Juwels immer wieder Thema - zumeist unter der Leitung von Kompany-Vorgänger Thomas Tuchel.