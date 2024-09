Kracher gegen Bayern: „Wissen, was letztes Jahr los war“

Bayer Leverkusens Torhüter Lukas Hrádecký rechnet sich vor dem Bundeliga-Topspiel gegen den FC Bayern München ( Samstag, 18.30 Uhr im LIVETICKER ) Chancen auf Punkte in der Allianz Arena aus.

„Wir fahren mit großer Vorfreude zu diesem Spiel. Wir wissen, was letztes Jahr los war. Das war auch zu einem ähnlichen Zeitpunkt, zur Oktoberfest-Zeit. Da haben wir ein sehr gutes Spiel abgeliefert“, sagte Hrádecký SPORT1 bei der Verleihung der „Weissen Weste“ für die Saison 2023/2024 und griff dabei das enge 2:2-Unentschieden aus der vergangenen Hinrunde auf.

Den von SPORT1 und SCHÖNER WOHNEN Polarweiss verliehenen Preis erhielt Hrádecký für die meisten Zu-Null-Spiele in der vergangenen Saison. Der frisch gebackene Preisträger bedankte sich bei seiner Mannschaft. „Ohne sie wäre es nicht möglich gewesen. Ich bin froh, dass ich so eine schöne Trophäe bekomme“, erklärt der 34-Jährige und bezeichnete die Defensive als „Grundstein für den Erfolg. Das hat sich bestätigt.“

Der Preis beinhaltet auch einen Scheck in Höhe von 7500 Euro, den Hradecky einem guten Zweck zukommen lässt: dem „Netzwerk Kinderarmut“ in Leverkusen. „Ich habe viele gute Sachen davon gehört, habe selbst vor acht Monaten eine Tochter bekommen. Die Kinder sollen alle zumindest ähnliche Möglichkeiten haben das zu werden, was sie wollen. Hoffentlich hilft das.“