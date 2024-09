"Wäre schön doof": Reus kann sich BVB-Rückkehr vorstellen

Vorher will der ehemalige Nationalspieler mit LA Galaxy auf Titeljagd gehen.

Marco Reus kann sich ein Engagement nach seiner aktiven Karriere bei seinem Herzensklub Borussia Dortmund vorstellen. "Wenn man so viele Menschen wie ich dort kenne, so verbunden ist, wäre ich schön doof, wenn ich nicht zurückkehren würde", sagte der 35-Jährige, der im Sommer vom BVB zu Los Angeles Galaxy in die Major League Soccer (MLS) gewechselt war, im Interview mit der Sport Bild.