FC Bayern: Nächster Star ist verletzt und fällt wohl aus

Vielmehr fällt auch Mathys Tel nach dem wilden 3:3 vorerst aus. Das vermelden Sky , TZ und die L‘Équipe . Demnach hat sich Tel ein Band in der Schulter gerissen. Wie lange er mit der Blessur ausfällt, ist offen. Die Rede ist von mehreren Wochen. Der FC Bayern hat noch keine offizielle Diagnose verkündet.

Auch Tel wohl verletzt

Am Sonntagabend wurde der 19-Jährige erst in der 72. Minute für den angeschlagenen Harry Kane eingewechselt und beendete die Partie auch.

Nach einem Zweikampf in der Schlussphase war Tel ihn hohem Tempo zu Boden gegangen und danach zunächst liegengeblieben. Anschließend deutete er Schmerzen in der Schulter an.