Wirtz-Transfer zu Bayern: Berateragentur sorgt vor

Bilden Musiala und Wirtz ab 2025 wirklich das Traumduo bei den Bayern? Bislang ist das nur in der Nationalmannschaft Realität. 11Wins, die Berateragentur des jungen Bayerns-Stars, hat sich dennoch darauf vorbereitet und sich bereits im Juni die Wortmarke „Wusiala“ gesichert.

Während der Europameisterschaft zeigten die beiden, welch kongeniales Duo sie bilden können. Das letzte Mal, dass zwei Spieler die Fans der Nationalmannschaft dermaßen begeisterten, ist länger her. Damals hieß das Duo: Lukas „Poldi“ Podolski und Bastian „Schweini“ Schweinsteiger.

FC Bayern muss hohe Hürden überwinden

Zum einen müsste der Vertrag von Musiala, welcher 2026 ausläuft, verlängert werden. Zum anderen müssten die Bayern tief in die Tasche greifen.

Die Münchner würden den Preis sicher drücken wollen, aber das Wirtz-Paket könnte so oder so das teuerste in der Geschichte der Bundesliga werden.