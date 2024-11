Ballack verteidigt Sahin: "Auch Terzic war ratlos und verzweifelt"

Borussia Dortmund ist mit der bisherigen Saison alles andere als zufrieden. Cheftrainer Nuri Sahin steht in der Kritik, erhält jetzt aber Rückendeckung.

Die Krise von Borussia Dortmund hat sich zuletzt zugespitzt. Nach dem Ausscheiden des BVB im Pokal beim VfL Wolfsburg wird nun auch die Kritik an Cheftrainer Nuri Sahin größer .

Bisher konnten die Dortmunder unter ihrem neuen Trainer noch kein einziges Auswärtsspiel gewinnen. Durch die Niederlage in Wolfsburg ist nun auch schon früh in der Saison der erste Titel futsch, zudem liegt der BVB in der Bundesliga schon satte sieben Punkte hinter Spitzenreiter Bayern München.