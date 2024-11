BVB-Fans sticheln gegen Klopp! Banner vor RB-Spiel

Die Fans von Borussia Dortmund schicken eine Botschaft an Ex-Trainer Jürgen Klopp - die nicht besonders freundlich ausfällt.

Die Fans vor Borussia Dortmund haben vor dem Duell mit RB Leipzig im Topspiel des Bundesliga-Samstags eine Spitze in Richtung Ex-Trainer geschickt. Einige Anhänger des BVB präsentierten bei Spielbeginn ein Banner mit der Aufschrift: „Tausche: WERTE gegen DOSENPFAND“.

Eine unmissverständliche Botschaft an Klopp, der ab Januar als „Head of Global Soccer“ für Red Bull tätig sein wird. So manch schwarzgelber Fan fühlt sich offensichtlich von dem langjährigen Klub-Liebling verraten. Zwischen Traditionsklubs wie Dortmund und dem RB-Imperium herrscht seit Jahren eine tiefe Abneigung.