BVB: Hochemotionales Interview! Can zeigt sich von Matthäus gerührt

Emre Can spricht über die anhaltende Kritik an seiner Person - und zeigt sich von einem Lob von Lothar Matthäus schwer begeistert.

Emre Can hat nach dem erlösenden Sieg mit Borussia Dortmund im Topspiel gegen RB Leipzig ein emotionales Interview gegeben. Der häufig kritisierte Kapitän gab einen Einblick in sein Seelenleben - und zeigte sich von einem Lob von Lothar Matthäus geradezu gerührt.

„Am Ende bin ich auch nur ein Mensch, ich versuche Leistung zu bringen“, sagte Can nach dem 2:1-Erfolg bei Sky zunächst: „Es kann nicht jede Woche klappen, nicht in jedem Spiel. Ich versuche, mich nicht zu verstecken. Ich versuche, in jedem Spiel da zu sein, in der Kabine da zu sein.“