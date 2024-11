Erlösung für einen Glücklosen! BVB-Star Brandt beendet Durststrecke

BVB-Star Brandt erleichtert: „Knoten, der sich löst"

Zum gleichen Zeitpunkt der Vorsaison hatte er schon vier Ligatreffer auf dem Konto und die gleiche Anzahl an Assists. Nun gelang ihm nach drei Torvorlagen in der laufenden Spielzeit auch endlich der erste eigene Ligatreffer. Es war zugleich sein zweites Freistoßtor für den BVB in der Bundesliga.

Reus und Alcácer als Vorbilder

Mit seinem Tor setzte Brandt, der in Abwesenheit des gesperrten Emre Can die Kapitänsbinde trug, seine zuletzt positive Entwicklung fort. Immerhin wurde der 28-Jährige zuletzt nach einem Jahr Abwesenheit inklusive Nichtberücksichtigung bei der Heim-EM von Bundestrainer Julian Nagelsmann wieder in den Kader berufen. Allerdings konnte er beim 1:1 gegen Ungarn wenig Pluspunkte sammeln, sein Treffer wurde zudem wegen einer Abseitsposition aberkannt.

Brandt will Auswärts-Bann brechen

Während die Dortmunder mit acht Siegen in acht Pflicht-Heimspielen im Signal-Iduna-Park weiterhin eine makellose Bilanz aufweisen, läuft auswärts bislang so gut wie nichts zusammen. In der Liga wartet der BVB noch auf den ersten Auswärtsdreier, in der Königsklasse konnte man immerhin zum Auftakt das Gastspiel in Brügge 3:0 gewinnen. Nun wollen die Schwarzgelben in Kroatien den nächste Schritt zum Einzug in die K.o.-Runde machen.