Bittere Bayern-Diagnose zu Palhinha

Damit dürfte das Fußball-Jahr für ihn höchstwahrscheinlich beendet sein: Wie der FC Bayern am Dienstagvormittag bekanntgab, hat sich Joao Palhinha beim Training mit der portugiesischen Nationalmannschaft einen Muskelbündelriss rechtsseitig an den Adduktoren zugezogen.

Schlägt nun Goretzkas große Stunde?

Damit wird der Defensiv-Abräumer, der seine in der Nations League geforderte Nationalmannschaft bereits Ende vergangener Woche zurück in Richtung der medizinischen Abteilung der Bayern verlassen hatte, auch die bevorstehenden Top-Spiele gegen Paris Saint-Germain in der Champions League (26. November) sowie die Duelle mit Borussia Dortmund (Bundesliga / 30. November) und auch Bayer Leverkusen (DFB-Pokal / 3. Dezember) verpassen. Zudem kommt nach der Länderspielpause zunächst das Derby gegen den FC Augsburg (22. November).

Durch den Ausfall Palhinhas, bei den Bayern kürzlich selbst erst als Ersatzmann infolge der gravierenden Blessur von Aleksandar Pavlovic (Schlüsselbeinbruch) in den Fokus gerückt, erhöhen sich die Chancen für Leon Goretzka auf eine Rückkehr in die Startelf. Der in dieser Saison zumeist ausgebotene Routinier galt im Sommer als Verkaufskandidat, war kürzlich beim 1:0-Sieg der Münchner auf St. Pauli erstmals von Beginn an aufgelaufen.