FC Bayern: So reagiert Kompany auf die pikante Hoeneß' Ansage

Bayern-Trainer Vincent Kompany hat erneut auf die Kommentare von Uli Hoeneß reagiert. „Ich verstehe, dass es wie ein Spielchen ist. Wenn Uli Hoeneß etwas sagt, wird dann gefragt, was ich denke“, erklärte der 38-Jährige auf der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Kracher am Samstag gegen Borussia Dortmund (ab 18.30 Uhr im LIVETICKER) .

FCB-Ehrenpräsident Hoeneß hatte in der vergangenen Woche verkündet, dass der Bundesliga -Titel dem Rekordmeister schon jetzt nicht mehr zu nehmen sei. Als „einzig richtige Konkurrenten" führte er Bayer Leverkusen und RB Leipzig auf - den kommenden Gegner BVB ließ der Bayern-Boss in seiner Aufzählung pikanterweise außen vor.

Kompany reagiert auf Hoeneß-Ansage

Darauf angesprochen, reagierte Kompany gelassen: „Meine Meinung ist simpel. Ich habe großen Respekt für jemanden, der so viel für den Klub getan hat. Er kann sagen, was er will, das ist wichtig zu verstehen. Wir respektieren seine Meinung.“