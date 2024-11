Gehalt? Musiala "könnte Zahlen selbst eintragen"

Jamal Musiala befindet sich mit dem FC Bayern in Vertragsverhandlungen. Lothar Matthäus erklärt, wie viel das deutsche Juwel verdienen sollte, vergleicht den jungen Superstar bereits mit Lionel Messi - und erinnert sich an ein treffendes Zitat vom Franz Beckenbauer.

Jamal Musiala befindet sich mit dem FC Bayern in Vertragsverhandlungen. Lothar Matthäus erklärt, wie viel das deutsche Juwel verdienen sollte, vergleicht den jungen Superstar bereits mit Lionel Messi - und erinnert sich an ein treffendes Zitat vom Franz Beckenbauer.

„Wenn Manuel Neuer und Lewandowski 25 Millionen im Jahr verdienen oder verdient haben, bin ich der Meinung, dass Musiala auch in diese Kategorie gehört“, betonte Matthäus bei Sky. „ Fünfmal 25 Millionen, plus Signing Fee (Unterschriftsprämie), das wären 150 Millionen. Das wäre ein guter Preis und eine aus meiner Sicht angemessene Summe.“

Nagelsmann: „Ist mir wurscht“

Am Montagnachmittag wurde Bundestrainer Julian Nagelsmann auf den Matthäus-Vorschlag angesprochen. Er entgegnete: „Ich glaube, auf diese Frage antworte ich ehrlich gesagt nicht. Was soll ich da jetzt sagen? Was der für ein Gehalt verdient hat, also er kann gut Fußball spielen und Fußballer verdienen ja ganz ordentlich. Aber ist mir eigentlich wurscht, ehrlich gesagt.“