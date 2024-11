Musiala und Wirtz? "Wie die Faust aufs Auge"

„Ich bin ein Fan von Loyalität. Bayern sollte nichts unversucht lassen, alles auf den Tisch zu legen, damit Musiala auch bleibt. Für die Bayern und die Bundesliga wäre es brutal, sollte Musiala den Verein Richtung Ausland verlassen. Er kann eine Ära prägen und in München das Gesicht werden“, erklärte Petersen.

Neben den jungen Talenten des Rekordmeisters beeindruckt ihn auch der neue Trainer Vincent Kompany. „Dass die Bayern in der Bundesliga diesen Vorsprung haben, davon bin ich ehrlich gesagt nicht ausgegangen“, erklärte die Bundesliga-Legende. „Ich habe zwar vor der Saison gesagt, dass sie am Ende Meister werden, aber dass sie schon jetzt so einen attraktiven Spielstil pflegen, hätte ich nicht gedacht.“