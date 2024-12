Baumgart-Rückkehr perfekt!

Union Berlin präsentiert einen Nachfolger für den entlassenen Bo Svensson. In Steffen Baumgart kehrt ein alter Bekannter an die alte Försterei zurück.

Die Rückkehr von Steffen Baumgart an die Alte Försterei ist perfekt. Union Berlin präsentierte den 52-Jährigen als Nachfolger des am Freitag entlassenen Cheftrainers Bo Svensson .

Baumgart freut sich über Rückkehr: „Sicher ein Vorteil“

Baumgart hatte „schönste Fußballerzeit“ bei Union

Für Baumgart ist es ein Comeback an alter Wirkungsstätte. Von 2002 bis 2004 lief der frühere Angreifer für die Eisernen auf und erzielte in 68 Spielen 22 Tore. Auch nach seinem Abschied blieb Baumgart dem Klub verbunden, in einem rbb-Interview sprach er in Bezug auf Union von seiner „schönsten Fußballerzeit“.