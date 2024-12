Bundesliga heute: Mainz - Hoffenheim LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 01.12.2024 • 12:30 Uhr Der 1. FSV Mainz 05 empfängt heute die TSG Hoffenheim. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der MEWA Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der 1. FSV Mainz 05 geht mit einer beeindruckenden Bilanz in das heutige Duell gegen die TSG Hoffenheim. Die Rheinhessen haben gegen kein anderes Team mehr Bundesligaspiele gewonnen als gegen die Kraichgauer, insgesamt 14 Siege stehen zu Buche. Zudem erzielte Mainz gegen Hoffenheim mehr Tore als gegen jeden anderen Bundesligisten, insgesamt 56 Treffer. Besonders in den letzten Begegnungen konnte Mainz seine Dominanz unter Beweis stellen: Von den letzten acht Duellen verloren sie nur eines und gewannen fünf. In der heimischen MEWA Arena feierten die Mainzer zuletzt drei Siege in Folge gegen die TSG.

Mainz 05 präsentiert sich derzeit in starker Form und konnte die letzten beiden Bundesligaspiele für sich entscheiden. Diese beiden Siege entsprechen der Anzahl der Erfolge aus den ersten neun Spieltagen der aktuellen Saison. Die Offensive der Mainzer ist besonders hervorzuheben: Beim 3:0-Sieg in Kiel erzielten sie bereits zum fünften Mal in dieser Saison drei Tore in einem Spiel. Mit insgesamt sieben Kopfballtoren führen sie die Ligastatistik in dieser Kategorie an. Jonathan Burkardt ist mit sieben Saisontoren einer der Schlüsselspieler und reiht sich in die Riege der Mainzer Top-Torjäger ein.

Hoffenheim hofft auf Auswärtswende

Die TSG Hoffenheim konnte zuletzt mit einem spektakulären 4:3-Sieg gegen RB Leipzig auf sich aufmerksam machen. Dieser Erfolg beendete eine Serie von drei Spielen ohne Sieg und Tor. Besonders bemerkenswert war, dass Hoffenheim erstmals in dieser Saison nach einem Rückstand punkten konnte. Dennoch bleibt die Auswärtsbilanz der TSG in dieser Saison ausbaufähig: In den ersten fünf Auswärtsspielen gelang noch kein Sieg, zuletzt gab es jedoch drei Unentschieden in Folge. Ein weiteres torloses Remis würde Hoffenheim erstmals seit 2009 drei Auswärtsspiele in Folge ohne Gegentor bescheren.

Spieler im Fokus: Adam Hlozek und die Großchancenverwertung

Adam Hlozek, der Neuzugang der TSG Hoffenheim, schnürte gegen Leipzig seinen ersten Doppelpack in der Bundesliga und hat in dieser Saison bereits häufiger getroffen als in der gesamten letzten Spielzeit bei Bayer Leverkusen. Gegen Mainz blieb er bisher jedoch ohne Scorerpunkt. Beide Teams zeichnen sich durch eine hohe Effizienz bei der Verwertung von Großchancen aus: Mainz führt die Liga mit einer Verwertungsquote von 57% an, dicht gefolgt von Hoffenheim mit 48%. Diese Effizienz könnte im heutigen Spiel den Unterschied ausmachen.

