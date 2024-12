BVB-Star fällt weiter aus

Borussia Dortmund will in Mönchengladbach endlich den ersten Auswärtssieg der Saison schaffen. Ein wichtiger Spieler wird allerdings fehlen. Ein anderer kehrt zurück.

Borussia Dortmund hat die bittere Pokal-Zwangspause in dieser Woche zumindest für Fortschritte bei der Regeneration genutzt. Julian Brandt wird am Samstag (18.30 Uhr) in der Bundesliga bei Borussia Mönchengladbach auflaufen können, der Nationalspieler hat seine Oberschenkelprobleme auskuriert.