FC Bayern: Diesen Hinweis gab Kimmich Musiala

Joshua Kimmich erzielt gegen Leipzig sein erstes Saisontor. Auch an der Entstehung ist er nicht unbeteiligt.

Beim furiosen 5:1 des FC Bayern gegen RB Leipzig zum Jahresabschluss war Joshua Kimmich einer der Matchwinner. Der 29-Jährige bereitete nicht nur das letzte Tor des Rekordmeisters von Alphonso Davies mustergültig per Flanke vor, er trug sich mit einem Distanzschuss auch selbst in die Torschützenliste ein.

Das Tor zum 3:1 war ein besonderes für den Ex-Leipziger, denn es war der erste Bundesliga-Treffer für den DFB-Kapitän in diesem Kalenderjahr. Die Freude darüber war Kimmich nach dem Spiel anzumerken. „Jamal (Musiala) hat mich freigespielt“, schilderte Kimmich bei DAZN sein Tor.

Kimmich: „Werde immer aufgezogen“

Dadurch, dass Leipzig im 5-3-2 verteidigt habe, habe Kimmich ein bisschen Raum gehabt. Und der Mittelfeldspieler war in gewisser Weise auch an der Entstehung selbst beteiligt, gab er Musiala eigener Aussage zufolge schon seit längerer Zeit den Hinweis, ihn in einer Schussposition anzuspielen. „Ich habe Jamal schon immer versucht, während der Woche oder eigentlich während des halben Jahres, zu sagen, dass ich da oftmals frei bin und er mich da gerne mal finden kann“, erklärte er.