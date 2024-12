Joshua Kimmich ist entscheidend für die Zukunft beim FC Bayern - Kolumne von Stefan Effenberg

ein bewegendes Bundesliga-Jahr liegt hinter uns und löst schon jetzt große Vorfreude auf all das aus, was uns im kommenden Jahr erwartet. Die großartigen Auftritte der Bayern gegen Leipzig und der Leverkusener gegen Freiburg lassen einen spannenden Titelkampf bis zum Ende vermuten.

Effenberg: „Florian Wirtz hat dieses technisch Perfekte“

Besonders wichtig war der Verbleib von Florian Wirtz . Er ist einfach der Unterschiedsspieler und hat dieses technisch Perfekte, das ihn so sehr auszeichnet. Er ist kreativ, besitzt die nötige Leichtigkeit und hat die Qualität, auch mal zwei oder drei Spieler auf dem Bierdeckel auszuspielen. Das ist herausragend und hat in der Form sonst vielleicht noch Jamal Musiala drauf.

Beide würden gewiss auch beim FC Bayern ein gutes Bild abgeben. Dass die beiden zusammen funktionieren, sieht man ja bereits in der Nationalmannschaft. Trotzdem würde ich Florian Wirtz raten, in Leverkusen zu bleiben. Aktuell hat er in Leverkusen alles, was er braucht und alle Möglichkeiten, um nochmal Meister zu werden.