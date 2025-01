Bayern-Elfer? Gladbach-Boss tobt wegen Zwayer: "Witz, Wahnsinn!"

Virkus schimpft über Zwayer: „Witz, Wahnsinn“

Gladbach-Boss: Zwayer muss sich Kritik gefallen lassen

Gerade sein Stürmer Tim Kleindienst sei von Bayerns Innenverteidigern „extrem bearbeitet“ worden „und wir haben uns nicht beklagt. Dann bekommt man so einen Elfmeter, der ein Bruchteil von dem ist, was sonst auf dem Platz passiert. Darum ist es ärgerlich.“

Kleindienst selbst äußerte bei Sky ebenfalls Kritik am Elfmeterpfiff: „Wenn du das einen Elfmeter nennst, dann gibt es 24 in jedem Spiel. Am Ende ist das ein Kontaktsport.“ In dieser Szene habe der deutsche Nationalspieler eben „mehr Fallen“ gesehen als „vorher Kontakt da war. Das tut am Ende halt weh.“