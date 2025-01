Bayern-Legende schaltet sich bei Zaragoza ein: "Habe mit ihm gesprochen"

Martínez erklärte, warum Zaragoza bisher in München nicht überzeugen konnte - und prophezeite ihm dennoch eine große Zukunft.

Zaragoza? Martínez legt Finger in die Wunde

Als größtes Problem machte Martínez die fehlenden Sprachkenntnisse Zaragozas aus. „Er sagte mir, er spreche kein Englisch, er spreche kein Deutsch, nichts. Und ich denke, es war notwendig, dass er versucht, Deutsch zu lernen, mit einem Übersetzer oder was auch immer, um ihm zu helfen.“

Die Sprachbarriere wurde nach Zaragozas unbefriedigendem ersten Halbjahr beim FCB immer wieder öffentlich thematisiert. Der Spieler selbst beschwerte sich in den Medien darüber, dass Ex-Trainer Thomas Tuchel nie mit ihm gesprochen habe.

Zuletzt liebäugelte Zaragoza mit einem Verbleib beim CA Osasuna, an den er noch bis zum Ende der Saison ausgeliehen ist. Als wahrscheinlicher gilt derzeit allerdings eine Rückkehr zu den Bayern .

Geht es nach Martínez, hat Zaragoza das Zeug zu einem Bayern-Spieler: „Er ist ein Ass und er beweist es in Osasuna. Manchmal muss man einen Schritt zurück machen, um gestärkt zurückzukommen. Und das tut er jetzt. Er ist ein Spieler für eine große Mannschaft.“

Ex-Bayern-Star scherzt: Musiala wog 20 Kilo

„Man konnte schon sehen, dass er etwas Besonderes ist. Als er in die erste Mannschaft kam, wog er 20 Kilo“, erklärte Martínez, der immer noch für Qatar SC spielt, mit einem Lachen: „Er war ein ‚Bengel‘, wie wir in Spanien im positiven Sinne sagen. Es war sogar peinlich, mit ihm zusammenzustoßen, weil wir dachten, wir würden ihn verletzen, weil er so wenig wog.“