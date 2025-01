Verwunderung über Matthias Sammer: "Mich hat das überrascht"

SPORT1 -Experte Maik Franz hat sich verwundert über die offene Kritik von Matthias Sammer an der Mannschaft von Borussia Dortmund gezeigt. „Diese Äußerungen, die er gestern getroffen hat, waren schon richtig. Aber die waren schon krass, wenn du interner Berater bist und das so nach außen gibst“, sagte Franz im neuen SPORT1 -Format SPOTLIGHT .

Sammer hatte in seiner Funktion als TV-Experte bei Prime Video nach der 1:2-Niederlage des BVB in der Champions League beim FC Bologna deutliche Worte gefunden. „Wenn wir analytisch vorgehen, ist diese Mannschaft körperlich und geistig in einer Nicht-Verfassung“, sagte Sammer.