Bundesliga: BVB-Profis, schämt euch!

Borussia Dortmund verliert in Kiel aufgrund einer indiskutablen ersten Halbzeit und schlittert in eine tiefe Krise. Die Leistung des BVB ist ein Offenbarungseid. Schämt euch, BVB-Stars!

Borussia Dortmund verliert in Kiel aufgrund einer indiskutablen ersten Halbzeit und schlittert in eine tiefe Krise. Die Leistung des BVB ist ein Offenbarungseid. Schämt euch, BVB-Stars!

Mit seinen Teamkollegen Emre Can, Waldemar Anton und Serhou Guirassy versuchte der Innenverteidiger die Wogen zu glätten. Genützt dürfte das wenig bis nichts haben. Selbst das Aufbäumen nach dem Seitenwechsel machte auch die desolate Vorstellung in der ersten Halbzeit nicht wett.

BVB-Stars mit unterirdischer Einstellung

Schon zum Halbzeitpfiff schlichen die BVB-Profis beim Stande von 0:3 mit hängenden Köpfen in die Kabine. Selbst bei der Pyro-Unterbrechung, kurz nach dem Seitenwechsel, schwiegen sich die Spieler in den Katakomben an. Es schien so, als hätten sie sich nichts zu sagen. Keine Analyse, keine motivierenden Worte, gar nichts. Es fällt schwer zu glauben, dass es in der Kabine, wie Sportdirektor Kehl es beschrieb, „laut wurde“.