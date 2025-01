Bundesliga-Debakel für den BVB! Sahin: "Es ist beschämend"

Trotz Pleite: Job-Garantie für Sahin

Ob er seinen Job nun in Gefahr sehe? „Die letzte Person, an die ich im Moment denke, bin ich selbst. Ich bin sprachlos. Ich bin fassungslos, wie wir so eine Leistung bringen konnten“, ärgerte sich der 36-Jährige. Er trage die komplette Verantwortung und deswegen sei auch klar, „dass man über den Trainer diskutiert. Davon kann ich mich nicht freireden.“ Rückhalt gab es allerdings von BVB-Boss Lars Ricken, der Sahin trotz der Niederlage in Kiel eine Job-Garantie zusicherte.