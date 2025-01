BVB: Ein ungewöhnliches Transfer-Szenario ist plötzlich denkbar!

Die Transfergeschäfte sind in vollem Gange und auch Borussia Dortmund beschäftigt sich mit potenziellen Zu- und Abgängen. Doch es gibt auch ein ungewöhnliches Szenario.

Die Transfergeschäfte sind in vollem Gange und auch Borussia Dortmund beschäftigt sich mit potenziellen Zu- und Abgängen. Doch es gibt auch ein ungewöhnliches Szenario.

Bellingham, Rashford oder McAtee: Wie es sich für eine Transferperiode gehört, kursieren auch beim BVB wieder eine Vielzahl von Namen. Gerade nach der unbefriedigenden Hinrunde, in der Borussia Dortmund häufig mit einer dünnen Personaldecke zu kämpfen hatte, ist der Ruf nach Verstärkungen laut.

Dass die Dortmunder im Winter einige Korrekturen in ihrem Kader vornehmen, galt als gewiss. Doch ist dem wirklich so?

BVB-Neuzugänge? „Wir sind definitiv vorbereitet“

„Wir sind definitiv vorbereitet für alle Fälle. Es kann, und das ist nicht nur so daher gesagt, auch sein, dass gar nichts passiert, wenn wir keinen Abgang haben. Es kann aber auch sein, dass wir was machen werden“, erklärte BVB-Trainer Nuri Sahin auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Bayer 04 Leverkusen (Freitag 20.30 Uhr im LIVETICKER) .

Hier sucht Borussia Dortmund Verstärkung

Auch nach Verstärkungen für die Flügelposition halten die Verantwortlichen, die sich auf einen Abgang ihres Offensivspielers Donyell Malen vorbereiten, Ausschau. „Wir werden nicht in Aktionismus verfallen, um jemanden zu holen, damit wir die Öffentlichkeit glücklich machen“, so Sahin.

Doch kein Transfer beim BVB?

Sollte Malen, entgegen allen Erwartungen, erneut nicht wechseln, wäre auch ein Transferfenster ohne Neuzugänge denkbar. Denn intern ist das Vertrauen in den schwarz-gelben Kader nach wie vor groß.

Eine Chance wäre dieses Szenario vor allem für die jungen, von allen Seiten hochgelobten Dortmunder Talente, die mit Ausnahme von Jamie Gittens in dieser Spielzeit noch blass blieben.

BVB-Trainer Sahin sucht Gewinner-Typen

Warum Rashford nicht unebdingt ins BVB-Profil passt

Hybridspieler, also Akteure, die auf mehreren Positionen spielen können, liegen aktuell im Trend. Pascal Groß, Julian Ryerson und zum Teil auch Maximilian Beier fallen in diese Kategorie. Doch die BVB-Bosse bevorzugen aktuell eher Experten.

Der Engländer kann zwar auf der Außenbahn spielen, doch Rashfords Stärken liegen auch in der Zentrale. Dort sieht sich der BVB allerdings gut aufgestellt.

Wieder ein Treffer wie Sancho oder Maatsen?

Sahin sieht in der Jahreszeit eine Herausforderung: „Im Winter ist es sowieso nicht so einfach wie im Sommer. Im Winter hast du meistens die Spieler, die nicht zufrieden sind in ihren Vereinen, weil sie keine Minuten bekommen oder weil sie halt verletzt waren und nicht zum Zug gekommen sind.“