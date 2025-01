FC Bayern: Davies verblüfft mit Selbsteinschätzung - und schwärmt von Kompany

Alphonso Davies erinnert beim FC Bayern mittlerweile wieder regelmäßig an seine besten Zeiten. An den im Vergleich zur Vorsaison deutlich verbesserten Auftritten hat auch Trainer Vincent Kompany großen Anteil - wie Davies selbst berichtet.

Etwas überraschend fiel dabei Davies' Selbstanalyse aus: „Natürlich bin ich kein Verteidiger und ich lerne die Rolle immer noch nach all diesen Jahren“. Der 24-Jährige war einst als offensiver Flügelspieler verpflichtet worden - spielte seitdem aber fast ausschließlich in Bayerns Viererkette.

Davies: Hier ist Bayern stärker denn je

Auch für Taktgeber Joshua Kimmich hatte Davies nur lobende Worte übrig: „Er spielt großartigen Fußball. Er gibt in der Mitte den Ton an, er spielt hart und spielt die intelligenten Pässe.“

Bayern-Star: Bin großer Bruder für Musiala

Aber auch auf dem Platz sieht er in dem 21-Jährigen einen ganz besonderen Spieler. Was macht Musiala auf dem Platz so wertvoll für die Bayern? „Ich glaube, sein Mindset und seine Furchtlosigkeit auf dem Platz“, meinte Davies und fügte an: „Wir wollen ihn nicht ändern.“