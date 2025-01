FC Bayern: Kimmich-Poker - Hamann sieht Gefahr

Kimmich-Gerüchte sorgen für Wirbel

Unter der Woche hatten Meldungen der SportBild, wonach Real Madrid mit dem Schlüsselspieler des Rekordmeisters in Kontakt getreten sein soll, für Aufregung gesorgt. Die spanische Zeitung Marca aus Madrid dementierte die Meldung und berichtete, es soll „keinerlei Interesse“ an einer Verpflichtung geben.

Kimmich: „Es geht um den sportlichen Erfolg“

Diesem Szenario hatte Kimmich allerdings in der Vorwoche nach dem Sieg in Gladbach widersprochen . Der Routinier stellte klar, dass er aktuell nicht zwingend eine Horizonterweiterung sucht - auch wenn ein Wechsel ins Ausland als Alternative im Raum steht.

„In erster Linie geht es schon um den sportlichen Erfolg. Dort, wo ich am meisten Spaß haben und am meisten erreichen kann. Wenn es nur um diese Auslandserfahrung gehen würde, kann man das auch mit 34 auf einem anderen Level machen“, sagte er.

Für Hamann spielt vor allem der finanzielle Rahmen eine entscheidende Rolle. Nach SPORT1 -Informationen ist der neue Deal mit Alphonso Davies so gut wie in trockenen Tüchern, auch Sportvorstand Max Eberl deutete eine baldige Verlängerung an - doch wie viel wird der Kanadier kassieren?

„Kimmich wird nicht für weniger spielen“

„Sollte ein Davies jetzt 20 Millionen oder noch mehr verdienen, dann ist es absurd, über diese Zahlen überhaupt erst zu sprechen. Dann wird der Kimmich mit Sicherheit nicht für weniger spielen“, stellte Hamann fest und fügte hinzu: „Kimmich ist Nationalmannschaftskapitän, möglicherweise auch bald der Kapitän beim FC Bayern. Das ist alles nicht so einfach, weil das eine am Anderen hängt.“

Denn - neben Kimmich und Davies - will der FC Bayern auch mit Superstar Jamal Musiala verlängern. Immer wieder ist von einem Domino-Effekt die Rede. Geht es nach Hamann, sollte man in München schleunigst handeln und die Tinte trocknen lassen. „Wenn der eine unterschreibt und es öffentlich wird, was der verdient, dann will der andere vielleicht mehr.“