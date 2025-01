BVB: Kehl wütet - aber stärkt Sahin

Sebastian Kehl wütet bei der Pleite in Frankfurt am Spielfeldrand. BVB-Trainer Nuri Sahin bekommt trotz der sportlichen Talfahrt das Vertrauen ausgesprochen.

Erst tobte er am Spielfeldrand, dann stärkte er Trainer Nuri Sahin trotz der sportlichen Talfahrt den Rücken: BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl hatte bei der 0:2-Pleite in Frankfurt an der Seitenlinie gewütet - schuld daran war jedoch nicht die Leistung seiner Mannschaft, sondern das Schiedsrichtergespann.