Magath zum BVB? "Hätte nichts dagegen"

Nach dem Aus von Nuri Sahin hat zunächst Mike Tullberg als Interimstrainer die Zügel bei Borussia Dortmund in der Hand. TV-Experte Dietmar Hamann rät dem BVB für die restliche Saison aber zu Felix Magath.

„Ich hätte nichts dagegen“, stellte Hamann am Sonntagabend in der Sendung „Sky90“ klar, als er auf Magath als potenziellen Nachfolger von Sahin angesprochen wurde.

Was seiner Meinung nach für den erfahrenen Trainer spricht? „Du brauchst Disziplin, da muss Zug in den Laden. Man hat die Spieler viel zu lange davonkommen lassen“, betonte der Ex-Nationalspieler.

BVB-Trainer? „Das ist unheimlich schwer“

Hingegen sei für den aktuellen Interimscoach Tullberg alles „Neuland“: „Das ist unheimlich schwer, in so eine Phase reinzugehen. Magath würde sagen, ich schütze euch, ihr müsst nur marschieren. Das ist sehr viel wert“, führte Hamann aus.

In der Champions League gegen Schachtar Donezk am Mittwoch (21:00 Uhr) wird Tullberg zunächst erneut als Interimstrainer an der Seitenlinie stehen. Zuletzt wurden unter anderem Niko Kovac und Roger Schmidt als mögliche BVB-Trainer gehandelt.