Schlager verteidigt Entscheidungen gegen Elfmeter für BVB

BVB-Kapitän Emre Can sah vor allem die zweite Szene völlig anders und ging nach dem Spiel sogar in Schlagers Kabine. "Ich habe mit ihm geredet - er ist noch immer der Meinung, es war kein Elfmeter. Ich verstehe das nicht. Wenn du mit gefühlt 35 km/h in den Sechzehner gehst, und dann kommt so ein Kontakt - wie kann man da keinen Elfmeter geben? Da musst du den Mut haben, auch hier in Frankfurt, rauszugehen und dir das anzuschauen. Wenn du dann sagst: Trotzdem kein Elfmeter - ok. Ich verstehe das nicht, ich kann es mir nicht erklären."