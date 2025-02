Bei Kimmich wird es für Bayern kompliziert

Dabei scheint es so, als würden die Gespräche mit dem DFB-Kapitän besonders kompliziert werden. Beim Rekordmeister kommt das gar nicht gut an.

„Ich möchte einen Spieler nicht überreden müssen, einen Vertrag zu unterschreiben, ich möchte, dass er es aus voller Überzeugung tut“, sagte Max Eberl am Donnerstagnachmittag auf der Spobis Conference in Hamburg.

Wann entscheidet sich Kimmich?

Es ist eine klare Botschaft, die der Sportvorstand damit aussendet: Lange will er an Kimmich nicht mehr baggern müssen. Und in der Tat: Seitens des Rekordmeisters liegen alle Karten auf dem Tisch. Man hat dem 29-Jährigen quasi den Roten Teppich ausgerollt.