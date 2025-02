Die Rolle rückwärts

Nun also doch! BVB -Sportdirektor Sebastian Kehl bestätigte nach dem 2:1-Sieg in Heidenheim , dass die Dortmunder intensiv an den Verpflichtungen von Neuzugängen arbeiten.

„Ich konnte in den letzten eineinhalb Stunden nicht an mein Telefon gehen. Aber es vibriert die ganze Zeit. Natürlich sind wir dran. Wir werden versuchen, an den Dingen weiterzuarbeiten und dann werden wir sehen, was passiert“, sagte Kehl.