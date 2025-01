Transfermarkt: Wann schließt das Transferfenster der Bundesliga? So läuft der Deadline Day

SPORT1 31.01.2025 • 10:21 Uhr Das Transferfenster der Bundesliga ist 2025 länger als bis zum 31. Januar geöffnet. Bis einschließlich Montag sind noch Transfers möglich. SPORT1 hat alle Infos zum Deadline Day im Überblick.

Das Transferfenster der Bundesliga 2025 hat einen Rekord hervorgbebracht.

Torjäger Omar Marmoush wechselte für bis zu 80 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt zu Manchester City - es ist der teuerste Wintertransfer der Bundesliga-Historie. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker) Ein solcher Knall ist in diesem Jahr am Deadline Day nicht zu erwarten, aber es wird erneut ein heißer Tag auf dem Transfermarkt. SPORT1 hat alle Infos zum Ende des Wechselfensters der Bundesliga.

Wann schließt das Transferfenster?

Dieses Jahr gibt es eine Besonderheit. In der Regel sind der 31. Januar oder der 1. Februar im Winter der traditionelle Deadline Day für Wintertransfers, da es 2025 ein Freitag und ein Samstag sind, wurde das Ende der Wechselfrist auf Montag, den 3. Februar verschoben. In Deutschland müssen am Montag bis 20 Uhr alle Deals abgeschlossen sein.

Was ist der Deadline Day genau?

Zwar gibt es am letzten Tag der Transferfrist meist keine ganz großen Knaller mehr, dennoch ist der Hype bei den Fans und der Stress bei den Vereinen groß. Es wird auf den letzten Drücken noch viel verhandelt und gesprochen, entsprechend brodelt die Gerüchteküche. Niemand will etwas verpassen und manchmal passieren auch Pannen, wie das legendäre kaputte Faxgerät. Dadurch platzte im Januar 2011 der Wechsel von Eric Maxim Choupo-Moting vom Hamburger SV zum 1. FC Köln.

Wie lange ist der Transfermarkt in England, Spanien und Italien offen?

In den Europäischen Top-Ligen ist 2025 ebenfalls am 3. Februar Deadline Day, aber zu verschiedenen Uhrzeiten. In der Premier League und La Liga läuft der Deadline Day bis 23.59 Uhr, das Transferfenster der Serie A schließt dagegen wie in Deutschland um 20 Uhr, in Frankreich ist für die Klubs der Ligue 1 um 23 Uhr Schluss.

Können Bundesliga-Spieler auch nach Ende der Transferperiode noch ins Ausland wechseln?

Ja, in einigen Ländern läuft der Winter-Transfermarkt noch länger als zum 3. Februar. Nach Österreich könnten Profis aus der Bundesliga oder der 2. Bundesliga noch bis zum 6. Februar wechseln. Die Niederlande und Portugal haben den 4. Februar festgelegt. Am längsten läuft die Wechselfrist noch in der Türkei (11. Februar) und der Schweiz (17. Februar).

Wie viel Geld geben Bundesliga-Vereine im Winter für Transfers aus?