Fan-Mehrheit: Kovac war die falsche BVB-Entscheidung

Niko Kovac feiert in der Champions League seinen ersten Sieg als BVB-Coach. Die Fans von Borussia Dortmund vertreten eine geteilte Meinung, ob Kovac das Ruder wirklich herumreißen kann.

Niko Kovac feiert in der Champions League seinen ersten Sieg als BVB-Coach. Die Fans von Borussia Dortmund vertreten eine geteilte Meinung, ob Kovac das Ruder wirklich herumreißen kann.

Nach der Entlassung von Nuri Sahin und drei Spielen unter Interimstrainer Mike Tullberg hat Niko Kovac als Cheftrainer beim BVB übernommen. Trotz des 3:0-Sieges in der Champions League bei Sporting Lissabon zweifeln Fans und Kunden von Borussia Dortmund, dass Kovac den Verein zurück in die Erfolgsspur führt.

In einer Sache sind sich die Befragten einig: Die Trennung von Sahin war der richtige Schritt.

Mehrheit befürwortet Sahin-Entlassung

Uneinig waren sich die Befragten in der Frage, ob Niko Kovac hingegen überhaupt zum BVB passen würde. Doch es gibt eine klare Tendenz: 62,8 Prozent sind der Meinung, er passe nicht zu den Schwarz-Gelben. 65,9 Prozent sind gar der Meinung, dass das Kovac-Engagement die falsche Entscheidung sei.

Champions League: BVB überzeugt gegen Lissabon

Nach einer 1:2-Heimpleite gegen Stuttgart ließ Kovac in seinem zweiten Spiel als BVB-Coach einen 3:0-Sieg bei Sporting Lissabon in der Champions League folgen - und die Mannschaft zeigte sich dabei stark verbessert. Trotzdem bleiben 67,2 Prozent der Befragten bei ihrer Meinung, dass der BVB unter Kovac nicht zurück in die Erfolgsspur finden werde.