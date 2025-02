Kimmich-Wende: Weltmeister wird deutlich - "Bayern braucht Kimmich"

Die Zukunft von Joshua Kimmich ist ungewisser denn je: Nachdem der FC Bayern sein Angebot für eine Vertragsverlängerung am Montag zurückgezogen hatte , verdichten sich die Anzeichen für einen Abschied.

DAZN -Experte Sami Khedira ist der Meinung, der deutsche Rekordmeister ist auch in Zukunft auf die Dienste von Kimmich angewiesen. „Bayern München braucht Joshua Kimmich!“, wurde Khedira im Vorlauf des Gastspiels beim VfB Stuttgart deutlich.

Khedira adelt Kimmich

Kimmich, Kapitän der deutschen Nationalmannschaft, soll auch in München vorangehen. „Du brauchst ihn als Spieler, aber noch wichtiger ist er als Persönlichkeit - als Führungsperson“, betonte der Weltmeister von 2014.

Die Routiniers Thomas Müller und Manuel Neuer werde der Verein „in den kommenden ein bis zwei Jahren verlieren“. Während Neuer seinen im Sommer auslaufenden Vertrag jüngst um ein Jahr verlängert hatte, steht hinter der Zukunft von Müller noch ein großes Fragezeichen - auch sein Vertrag läuft im Sommer aus. Ob, und in welcher Rolle er dem Verein erhalten bleibt, ist ungewiss.

Muss Bayern mit Kimmich verlängern?

„Wer führt diese Mannschaft an? Es ist dann kein deutscher Nationalspieler mehr da, der die Führungsposition einnehmen kann“, sagte Khedira in Anbetracht eines potenziellen Kimmich-Abganges. Spielertypen wie Jamal Musiala seien „Individualisten und Künstler“, aber eben keine Anführer. „Deswegen halte ich es für unabdingbar, dass Bayern München mit Joshua Kimmich verlängern muss“, fügte der 37-Jährige hinzu.

Darum zog der FC Bayern das Angebot zurück

Schließlich hat der brisante Schritt im seit Monaten anhaltenden Poker folgenden Grund: Die Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters können Kimmichs Zögern nicht nachvollziehen. „Sie wollen Planungssicherheit haben und auch eine gewisse Macht demonstrieren“, fuhr Khedira fort, denn das sei in der Vergangenheit vielleicht ein bisschen verloren gegangen.

In Stuttgart fehlt Kimmich aufgrund einer Sehnenreizung. Am 5. März trifft Bayern dann in der Champions League im Achtelfinal-Hinspiel auf Bayer Leverkusen (Mittwoch, ab 21 Uhr im LIVETICKER). Es wird das bisher mit Abstand wichtigste Duell der Saison sein. Erwartet wird, dass Kimmich dann wieder fit genug für einen Einsatz ist. Doch seine Zukunft ist komplett offen.